مصادر سورية: مقتل وإصابة عدد من مسلحي قسد في هجوم شمال الرقة

أفادت مصادر سورية بمقتل وإصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم شنه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارتهم بريف الرقة الشمالي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين، عن المصادر المحلية قولها إن هجوماً بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارة عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" الانفصالية، كانت تتحرك على الطريق الواصلة بين بلدتي تل السمن وعين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما تسبب بمقتل وإصابة من فيها.

ولفتت المصادر، إلى أن الميليشيا، المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي، فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة، وبدأت حملة تفتيش بحثاً عن المهاجمين.