 مطار بغداد الدولي ينفي ما تردد عن توقف الحركة الجوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مطار بغداد الدولي ينفي ما تردد عن توقف الحركة الجوية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 12:48 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 12:48 م

نفت إدارة مطار بغداد الدولي اليوم الاثنين، ما تردد من أنباء عن توقف الحركة الجوية في المطار.

وأكدت إدارة المطار في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن الحركة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف أو تغيير في حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي.

وشددت إدارة المطار على "ضرورة الاعتماد على الأخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات معينها الأصيل".

ويأتي هذا في الوقت الذي أفاد فيه مصدر أمني عراقي، بأن مدخل مطار بغداد الدولي شهد اليوم إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع إحياء الذكرى الثالثة للقصف الأمريكي الذي استهدف بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب المناطق القريبة من مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من بينهم القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.


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