تليجراف: إشارات الهاتف المحمول تقود أوكرانيا إلى الثكنات الروسية

أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، بأن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا قاتلا على ثكنة روسية اليوم، بعد تعقب موقع الجنود عبر إشارات هواتفهم المحمولة.



وأشارت الصحيفة إلى إعلان وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، قصف أوكرانيا بـ6 صواريخ من طراز "هيمارس"، نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات الروسية في منطقة ماكيفكا في دونيتسك، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين منها.



وأشارت الصحيفة إلى أن الأوكرانيين أكدوا مكان وجود الجنود عندما رصدوا عددًا كبيرًا من الأجهزة باستخدام برج هاتف محمول محلي.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم مقتل 63 جنديًا في هجوم ماكيفكا، لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد القتلى قد يكون بالمئات، بحسب الصحيفة.



ونوهت تليجراف إلى أن وزارة الدفاع الروسية لم تذكر توقيت الهجوم، لكن يعتقد أن القوات الأوكرانية شنته في اللحظات الأولى من العام الجديد.



تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة"، ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش الأوكراني.