نمو قوي لقطاع الصناعات المتطورة في الصين

أظهر تقرير اقتصادي نُشر اليوم الاثنين نمو نشاط قطاع الصناعات المتطورة في الصين خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع القيمة السوقية لشركات القطاع واستمرار نموها في الأسواق الخارجية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير رابطة الشركات العامة الصينية القول إن عدد شركات الصناعات المتطورة المدرجة في البورصة ضمن الفئة "أيه" وصل بحلول 10 ديسمبر الماضي إلى 2121 شركة بارتفاع نسبته 7ر69% مقارنة بنهاية 2017 حيث كان العدد 1250 شركة.

في الوقت نفسه ارتفعت القيمة السوقية لشركات الصناعات المتطورة الصينية بشدة خلال الفترة من 2017 إلى 2021، في حين وصلت إيرادات تشغيلها خلال 2021 إلى 79ر11 تريليون يوان (69ر1 تريليون دولار) مقابل 47ر7 تريليون يوان في 2017.

وأشار التقرير إلى أن توسع هذه الشركات الصينية في الأسواق الخارجية أدى إلى وصول إيراداتها الخارجية إلى 51ر27 تريليون يوان في 2021 مقابل 77ر13 تريليون يوان في 2017.