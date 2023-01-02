 أحمد موسي : الأرز والسكر في التموين بنفس سعرهم بس المكرونة غليت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد موسي : الأرز والسكر في التموين بنفس سعرهم بس المكرونة غليت


نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 3:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 3:16 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة عملت على ملف القاطنين في أماكن خطرة وغير آمنة، وتم نقلهم إلى مساكن آمنة وآدمية.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخدمات وصلت لكل من كان محروما منها قبل ذلك.

وأكد موسى، أن 71 مليون مصر مستفيدين من البطاقات التموينية، وبدأوا اليوم صرف مقررات شهر يناير، لافتا إلى أن هناك مخزون استراتيجي من السلع يصل لـ 6 أشهر.

وأردف أن كيلو السكر بالتموين 10.5 جنيه، وكذلك الأرز بنفس السعر، مشيرا إلى أن السلعة الوحيدة التي ارتفع سعرها هي المكرونة من 10.5 إلى 12 جنيهًا، في حين يصل سعرها بالسوق الحر إلى 14 جنيهًا.

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