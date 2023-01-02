الخشت: البدء في إعداد الدراسة الذاتية لاعتماد جامعة القاهرة من هيئة الجودة

أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بدء الجامعة في التجهيز وإعداد الدراسة الذاتية لاعتمادها ككل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ضمن خطوات الجامعة نحو التعليم المتميز والمعتمد محليا ودولياً كجامعة ذكية من الجيل الرابع.



وأكد الدكتور الخشت، في تصريح له اليوم، أن جامعة القاهرة مؤهلة للحصول على الاعتماد الكلي وذلك بما تمتلكه من مقومات تتماشى مع متطلبات وشروط الاعتماد من بنية اكاديمية وتنظيمية وإدارية وفقًا للسياسة الداخلية والقوانين واللوائح المعتمدة دوليًا، بالإضافة إلى امتلاكها ما يكفي من الموارد المالية والأكاديمية ونخبة كافية من هيئة التدريس وإدارة الجامعة مع الالتزام الكامل والكافي بجميع معايير الجودة، إلى جانب الحصول على شهادة الأيزو العالمية تحقيقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية.



وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة حققت تقدما كبيرا في كافة التصنيفات العالمية المرموقة والتي تتصدر الجامعات المصرية وضمن الأفضل عربيا وإفريقيا، فضلا عن اعتبارها ضمن أفضل 1% من جامعات العالم، وأصبحت في أفضل مائة جامعة عالمية في 5 تخصصات، وهي الأولى في النشر العلمي الدولي.



كما حصلت جامعة القاهرة على أكبر عدد من جوائز التميز الحكومي، وافتتحت أول كلية للنانو تكنولوجي في الشرق الأوسط وذلك نتاج جهود واستراتيجية الجامعة في التوجه نحو العالمية ودراسة التخصصات المميزة في جامعات الصف الأول على مستوى العالم وتوطينها والاستفادة منها في خدمة المشروعات القومية للدولة الحالية والمستقبلية.



وقال إن معظم الكليات معتمدة دوليا أو محليا مما يؤهلها للحصول على الاعتماد الكلي، مثل الطب، والتمريض، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والطب البيطري، والهندسة، والتخطيط الإقليمي والعمراني، والآداب، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتربية للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والمعهد القومي للأورام، واللذين بصدد تجديد الاعتماد.



وأضاف أن عددا كبيرا من البرامج الدراسية بالكليات نجحت في الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، مثل الهندسة المدنية وتشمل تخصصات هندسة المياه والبيئة، وهندسة وإدارة التشييد، وهندسة الإنشاءات، وبرامج الهندسة المعمارية، وهندسة وتكنولوجيا العمارة، وهندسة القوى والآلات الكهربية، وهندسة الطاقة الكهربية، بالإضافة إلى برنامج العلوم الاكتوارية بكلية التجارة، وبرامج الآثار الإسلامية، والآثار المصرية القديمة، والآثار اليونانية الرومانية بكلية الآثار، ويجري اعتماد برنامجي الترميم العضوي وغير العضوي بكلية الآثار.