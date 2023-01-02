الأم المتبنية للطفل شنودة: الصليب على إيد ابني ولا نعرف مروج شائعة إزالته

أكدت آمال ابراهيم، الأم المتبنية للطفل شنودة، أن المحامي نجيب جبرائيل فاجئها باصطحابها لرؤية شنودة في الطب الشرعي بمنطقة زينهم، قائلة: "لما رحت شوفت الطفل الواد صغير عن الأول، وعنده حالة ذهول وأخذته في خضني بس مسئولي دار الرعاية حوطوا عليه".

ونفت آمال إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي من إزالة الصليب من على يد الطفل شنودة قائلة: "الصليب على أيد شنودة بس الولد نفسيته متغيرة خالص، ومنعرفش مين اللي قال الصليب اتشال غصب عنه".

وتابعت: "مديرة دار الرعاية كانت عايزة تمنعني أني احضنه وعايزة تحوشه والواد متشتت وشويه كانوا عايزين يخدوه مني فالمحامي قالهم بتخدوه ليه من أمه، وهما مش عايزني اشوفه وأنا كنت عايزة احضن الولد وابوسه وهما منعني، ودار الرعاية عدلت اسم شنودة الى يوسف".

وتمنت أمال ابراهيم، الأم المتبنية للطفل شنودة، أن يتدخل الرئيس السيسي لعودة شنودة مرة أخرى لأسرته ويكون هدية العيد لهم، كما عرض برنامج "حديث القاهرة" مكالمة بين مسئولي دار الرعاية ووالدة شنودة.