 موريتانيا تفرض إجراءات جديدة على الوافدين خوفا من تفشي كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا تفرض إجراءات جديدة على الوافدين خوفا من تفشي كورونا

نواكشوط (د ب أ)
نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:41 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 11:41 م

أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الاثنين، فرض إجراءات احترازية جديدة للوافدين من خارج البلاد منها إلزامية الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا للمسافرين القادمين إلى البلاد ووجوب تقديم فحص "تفاعل البوليمراز المتسلسل" أو (بي سي أر) سالب قبل أقل من 72 ساعة بالنسبة للمسافرين غير الحاصلين على اللقاح أو حصلوا على جرعة واحدة من أحد اللقاحات ذات الجرعتين.

وحسب بيان لوزارة الصحة فقد ألزمت الوزارة السلطات الصحية إجراء القياس الروتيني لدرجة الحرارة للمسافرين القادمين.

ودعت وزارة الصحة إلى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في المراكز الصحية وارتداء الكمامات.

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