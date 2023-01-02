أشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ طلال الخالد، على فض أحراز ضبطيتين مختلفتين من المواد المخدرة.

وشملت الضبطيات 1.2 مليون حبة "كبتاغون" و354 كيلوغرام "حشيش" و"شبو".

وفي الضبطية الأولى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل، من ضبط كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة تقدر بنحو 250 كغ، حاولا شخصان إدخالها إلى البلاد عن طريق البحر.

وفي الضبطية الثانية تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بنحو 104 كغ من مادة الشبو، ومليون و200 ألف حبة "كبتاغون"، حاول ثلاثة أشخاص جلبها للبلاد عبر إخفائها بطريقة سرية مبتكرة عن طريق إحدى المنافذ البحرية.

وأعرب الخالد عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لخفر السواحل في توجيه الضربات المتتالية بكل قوة وحزم ضد مهربي ومروجي المواد المخدرة، وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب التي تستهدف المجتمع.

ونوه بأن محاولات إغراق البلاد بهذه الآفة المدمرة في مجالي التهريب والترويج أصبحت تدار عن طريق أساليب احترافية، وأنه عليهم بذل المزيد من الجهود والوقوف بكل قوة وحزم في مواجهة هذا الخطر

وأكد على أن وزارة الداخلية مستمرة بجميع قطاعاتها الميدانية والتوعوية بالتعاون مع مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الآفة، وتسخير كافة الإمكانات من أجل التصدي لجميع محاولات التهريب والترويج التي تسعى للنيل من شباب الوطن.