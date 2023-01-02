الرئيس الألماني يؤكد أهمية غابات الأمازون المطيرة

أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أهمية غابات الأمازون المطيرة بالنسبة لألمانيا ومناخها.

وخلال زيارة لمركز البحوث العلمية في الغابات المطيرة البرازيلية (ايه تي تي أو) الواقع على مسافة نحو 150 كيلومترا شمالي مدينة ماناوس، قال شتاينماير اليوم الاثنين إنه على الرغم من أن المنطقة بعيدة عن ألمانيا فإنها أيضا "أساس حياتنا، وهذا الأساس في خطر".

وأضاف شتاينماير أن الأشجار التي تنمو هنا تحبس ملايين وملايين من أطنان ثاني أكسيد الكربون، وقال إن المنطقة موطن لعدد لا يحصى من النباتات والحيوانات، ورأى أن التنوع البيولوجي في الغابات المطيرة أكبر منه في أي مكان آخر.

وتابع أن حماية المناخ والغابات المطيرة تأتي على رأس جدول الأعمال بين المشروعات العديدة التي أعددناها للعام الجديد. ولا ينبغي لهذا المشروع أن ينزلق إلى أسفل.

ويدير باحثون ألمان وبرازيليون المركز الذي يطلق عليه "أمازون تال تور أوبزفاتوري" ويقع في براج ارتفاعه 325 مترا، وهناك يتم بشكل مستمر قياس بيانات خاصة بالأرصاد الجوية وبيانات بيولوجية وكيمائية مثل تركيز غازات الاحتباس الحراري وذلك باستخدام أجهز قياس موضوعة على قمة البرج.