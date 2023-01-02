 السعودية.. خبير يسلط الضوء على ضرورة مواجهة الاكتظاظ السكاني في الرياض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية.. خبير يسلط الضوء على ضرورة مواجهة الاكتظاظ السكاني في الرياض

علم السعودية
علم السعودية

نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 8:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 8:44 ص

سلّط الخبير السعودي في التخطيط العمراني وليد الزامل، الضوء على الزيادة السكانية في العاصمة الرياض، مؤكدا ضرورة مواجهة مشكلة الاكتظاظ السكاني في المدينة قبل احتدامها.

وقال وليد الزامل في تغريدة على "تويتر": "عدد سكان مدينة الرياض حاليا يعادل إجمالي عدد سكان الكويت والبحرين وقطر".

وأضاف: "مع الزيادة السكانية نحتاج إلى حلول عملية للمشاكل الحضرية الناتجة من النمو المستقبلي".

وشغل وليد الزامل منصب رئيس قسم التخطيط العمراني (2020-2022)، كما أنه أستاذ مشارك متخصص في الإسكان والاستيطان البشري بجامعة الملك سعود.

وترأس وحدة أبحاث الإسكان السعودي (2018-2020)، بالإضافة إلى كونه رئيس شعبة الإسكان في الجمعية السعودية لعلوم العمران (UMRAN) منذ 2019.

 


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