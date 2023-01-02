الأمن العراقي يعتقل شخصا يبيع بطاقات بطولة خليجي 25 بأسعار باهظة

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أفاد بين عراقي اليوم الاثنين، بأن جهاز الأمن العراقي تمكن من اعتقال شخص يقوم ببيع بطاقات دخول خليجي 25 في السوق السوداء، بمبالغ مالية تصل لثمانية أضعاف سعرها المحدد في محافظة البصرة (550 كم جنوبي العراق).

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة تمكن من اعتقال أحد الأشخاص عند قيامه ببيع بطاقات بطولة خليجي 25 بمبالغ مالية تصل لثمانية أضعاف سعرها المحدد وضُبط بحوزته أكثر من 24 بطاقة كان يحاول بيعها.

وذكر البيان "تمت إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

وتشهد مراكز بيع بطاقات كأس الخليج العربي اكتظاظا كبيرا للحصول على بطاقات الدخول لمشاهدة مباراة البطولة التي ستنطلق بمحافظة البصرة في السادس من الشهر الحالي وتستمر حتى 19 منه.

وتشارك في البطولة منتخبات الإمارات، العراق (البلد المستضيف)، السعودية، الكويت، البحرين، قطر، عمان واليمن.