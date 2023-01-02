سول تعتزم إنشاء قسم جديد للاستجابة للأسلحة النووية وسط تهديدات كوريا الشمالية

قال مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الاثنين إن جيش البلاد يعتزم إنشاء قسم جديد مهمته مواجهة التهديدات من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه من المقرر أن تنظم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية مراسم بمناسبة إنشاء مديرية مكافحة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، والتي قالت إنها ستضع الأساس للإطلاق المتصور لـ "القيادة الاستراتيجية".

ويأتي هذا الإطلاق بعد أن أثار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الحاجة إلى زيادة "هائلة" في الترسانة النووية لبلاده وتجديد خططه لتعزيز قدرات "الدفاع عن النفس" خلال الاجتماع الرئيسي للحزب الحاكم الأسبوع الماضي، مما أثار احتمالات استمرار الاستفزازات خلال العام الجديد.