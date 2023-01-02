قال دوق ساسكس الأمير هاري إنه يريد عودة والده وشقيقه، وذلك في مقابلة مع قناة "آي تي في" البريطانية والمقرر بثها الأحد المقبل، قبل يومين من نشر مذكراته.

لكنه انتقد أيضا، في مقابلة منفصلة مع "سي بي إس نيوز" سيتم بثها في نفس اليوم، قصر باكنجهام بسبب ما يُزعم بعدم الدفاع عنه وعن زوجته، دوق ودوقة ساسكس، قبل أن يتنحيا من مهامها ككبار الشخصيات بالعائلة الملكية.

وبثت القناتان مقتطفات من حوارات الدوق قبل أن يتم بث المقابلتين كاملتين على شاشات التليفزيون.

وفي سلسلة من المقاطع من حوار الدوق لقناة "آي تي في"، يقول هاري لمقدم البرنامج توم برادبي: "كان لا يجب أبدا أن تكون بهذه الطريقة" وأشار إلى "التسريب" قبل أن يضيف قائلا: "أريد عائلة وليس مؤسسة".

وبرادبي، وهو مراسل سابق لقناة آي تي في لشؤون الأسرة الملكية، صديق لدوق ودوقة ساسكس، وسبق أن أجرى مقابلة معهما بشأن فيلم وثائقي عن رحلتهما في أفريقيا في عام 2019.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الاثنين أن هاري ناقش مذكراته المرتقبة والتي تحمل عنوان "سبير"، خلال حوار مع الإعلامي أندرسون كوبر ببرنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

وبثت القناة مقطعا ترويجيا قصيرا للمقابلة، وصفتها بأنها "كاشفة" وسيرة ذاتية لهاري.

ومن المتوقع أن يقدم كتاب "سبير" تفاصيل عن خلافات بين هاري "38 عاما" وشقيقه ويليام أمير ويلز "40 عاما".

ويأتي ذلك بعدما قال دوق ساسكس في مسلسله الوثائقي بقناة نتفليكس إن ويليام أخلف وعدا كان قد قطعه له بعدم تسريب روايات أو معلومات بسيطة عن أحدهما الآخر، بعد أن شهدا تداعيات مثل هذه الأفعال بمكتب والدهما.