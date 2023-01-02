برلمان شباب كفر الشيخ يناقش مشكلات التعليم ويستعد لإطلاق مبادرة قادرون باختلاف

عقد برلمان شباب كفر الشيخ، الصالون الثقافي، الأحد، وقدم خلاله الأعضاء المقترحات لحل بعض مشكلات التعليم.

عُقد الصالون بمراكز شباب "دسوق، قبريط، الرياض والحامول"، وتم طرح 62 مقترحا وتوصية قدمها أعضاء برلمان شباب المحافظة وأعضاء الجمعية العمومية وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن انعقاد الصالون بمراكز شباب كفر الشيخ جاء في إطار الاستعداد لمشاركة بعض أعضاء برلمان شباب المحافظة للصالون الثقافي الذي تنظمه وزارة الشباب بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم ونوابه للتعليم الفني والتعليم الأساسي وممثل عن التعليم الأزهري لعرض المشكلات الخاصة بالتعليم داخل كل محافظة من قبل الهيئات البرلمانية مع طرح الحلول تحقيقا لتعزيز قنوات الحوار والاتصال بين برلمان الشباب والقيادات التنفيذية.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى إطلاق الوزارة لمبادرة قادرون باختلاف لدمج ذوي القدرات الخاصة ومشاركتهم ببرامج وفاعليات مراكز الشباب ومراكز الابتكار والمدن الشبابية، بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة الشباب لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتضمن المبادرة تواجد المتطوعين من أعضاء برلمان شباب كفر الشيخ على مدار الساعة لمساعدة ذوي الهمم على ممارسة أي نشاط رياضي أو ممارسة هواية القراءة بمكتبات مراكز الشباب أو المساعدة في إنهاء إجراءات العضوية أو الانضمام بأي مركز شباب.

يأتي ذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ومديري الإدارات الفرعية ومتابعة مشرفي البرلمان بمراكز الشباب.