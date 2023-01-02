أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عدد السفن التي عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس بلغت 23800 سفينة بزيادة قدرها 15%، كاشفا عن تحقيق عائد وصل إلى 8 مليارات دولار.

وقال الفريق ربيع، خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل مساء اليوم الإثنين، إنه تم التعاقد على 5 قاطرات بقوة شد 75 طنا، كما طلبنا بتوفير 4 قاطرات بقوة شد 85 طنا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال "أي حاجة لقناة السويس تزود من قدرتها والقيمة المضافة نقدمها فورا، والرئيس السيسي لا يتأخر على قناة السويس".

وعزا رئيس هيئة قناة السويس طلب زيادة في عدد القاطرات لأنها مهمة وهي التي تصاحب السفن التى تعبر القناة وتعمل على تأمينها خلال عبورها المجرى الملاحي.

وأشار الفريق ربيع إلى أنه تم الانتهاء من التحول الرقمي منذ عام 2021، ونعمل حاليا على توسيع المجرى الملاحي بتوسعة 40 كيلو والعمل في ازدواج البحريات المرة، لقناة السويس الجديدة، وإضافة 10 كيلومترات لها والذي سيعمل على تحسين حركة الملاحة بنسبة 28% وزيادة عدد السفن العابرة بها.

وأضاف أن الأسطول البحري لقناة السويس يتكون من قاطرات وكراكات ولنشات إرشاد، كاشفا عن استلام عدد 2 كراكة وهما الأحدث في الشرق الأوسط ، مضيفا أنه يتم تصنيع لنشات إرشاد بمقر الهيئة والانتهاء من تصنيع عدد 12 لنش إرشاد منذ توليه رئاسة الهيئة.