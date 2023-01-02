 قتلى وجرحى في حريق شرقي العاصمة الأردنية عمان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قتلى وجرحى في حريق شرقي العاصمة الأردنية عمان


نشر في: الإثنين 2 يناير 2023 - 9:49 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يناير 2023 - 9:49 م

أعلن التلفزيزن الرسمي الأردني، اليوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى في حريق شرقي العاصمة عمان.
وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية، تعامل فرق الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب داخل معمل لإعادة تدوير الإطارات في منطقة الموقر، أدى لمصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.
وأخمدت فرق الإطفاء الحريق وقُدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين الذين نُقلوا مع الوفيات إلى مستشفى التوتنجي في سحاب، وفُتح تحقيق، بشأن الحادث.
وفي 19 نوفمبر الماضي، اندلع حريق ضخم في مستودع للبنزين في منطقة الشلاله بمحافظة العقبة جنوبي البلاد، خلفه حريق ضخم في المنطقة الصناعية في محافظة إربد شمالي البلاد في 12 ديسمبر.

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