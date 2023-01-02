إسرائيل: حصيلة ضخمة لوفيات الحوادث المرورية في 2022

أسفرت حوادث الطرق في إسرائيل خلال العام المنصرم عن وفيات 348 شخصا بحسب تقرير رسمي، وكانت النسبة الأكبر من الضحايا بين سكان المدن العربية.



وقال تقرير الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق إن حوادث الطرق خلفت 348 حالة وفاة خلال العام المنصرم، أقل بـ 16 حالة وفاة من العام 2021، لكن أعلى من عام 2019 والذي شهد سقوط 341 في حوادث سير بإسرائيل.



ويعد هذا الرقم كبير نسبيا بالنظر إلى عدد سكان إسرائيل البالغ فقط 9 ملايين و593 ألف نسمة، بحسب وكالة "سبوتنيك".



ويشير التقرير إلى أن 30% من القتلى هذا العام كانوا من المشاة، بالأرقام، أي 105 أشخاص، بزيادة قدرها 18% عن متوسط السنوات 2019-2021.



وقال موقع "واللا" العبري إن مبادرات الحد من حركة المرور في المناطق الحضرية وتقليل السرعة في المدن - كل هذه تبقى حبرا على الورق.



وفي قطاع المركبات الثقيلة، حدثت زيادة بنسبة 33% في الحوادث المميتة التي تورطت فيها الشاحنات، حيث قُتل 157 شخصا مقابل 118 في 2019 - 2021.