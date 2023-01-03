بريطانيا: مجلس اللوردات سيؤخر خطط سوناك لإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي

قالت جريدة التايمز البريطانية اليوم الاثنين، إن مجلس اللوردات سيجبر رئيس الوزراء ريشي سوناك على التخلي عن خططه لإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعهدت الحكومة بإلغاء نحو 4 آلاف من القوانين المستمدة من الاتحاد الأوروبي من كتاب النظام الأساسي البريطاني بحلول ديسمبر المقبل، وسيتعين على الوزراء تقرير ما يريدون الإبقاء عليه وما يريدون إلغاءه وما يريدون تغييره.

ومع ذلك، فإن حجم المهمة يعني أن ما يتم رؤيته بشكل متزايد في "وايتهول"

كموعد نهائي مستحيل التحقق، مع تقديرات داخلية بأن الآلاف من المسؤولين سيتعين تكليفهم بمراجعة التشريعات بدوام كامل.

وقالت بلومبرج إنه تردد أن وزير الأعمال البريطاني جرانت شابس، يساند التأخير.

وقال مصدر حكومي بارز لصحيفة التايمز إنه "لا مفر من" أنه سيتعين على الحكومة التخلي عن خططها عندما يصل التشريع إلى مجلس اللوردات، والذي من المتوقع أن يجتمع الشهر المقبل.