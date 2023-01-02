هدوء وتيرة تباطؤ التصنيع بمنطقة اليورو بعد تراجع حدة ضغوط التضخم

خفت وتيرة التباطؤ في القطاع التصنيعي بمنطقة اليورو في الشهر الأخير من العام الماضي، وسط تعافي سلاسل التوريد وانحسار حدة الضغوط التضخمية، حسبما أظهرت النتائج النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية اليوم الإثنين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 47.8 في ديسمبر مقابل 47.1 في نوفمبر، وجاءت القراءة متفقة مع التوقعات الجديدة.

ومن بين القطاعات الأخرى، سجلت السلع الاستهلاكية والوسيطة تدهورًا، بينما شهد إنتاج السلع الرأسمالية نموا طفيفًا.

وأظهرت دراسة مؤشر مديري المشتريات أن الإنتاج انكمش للشهر السابع على التوالي في ديسمبر، لكن الوتيرة الأخيرة من التراجع كانت الأضعف منذ يونيو الماضي، وتراجعت تدفقات الطلبات الجديدة متماشية مع الاتجاه في الإنتاج.

وساعدت وتيرة الانخفاض الأبطأ في أعمال التصدير الجديدة في التخفيف من حدة التراجع بإجمالي الطلبات الجديدة، وكان هناك تراجع حاد في تراكم العمل خلال ديسمبر.

وقلصت شركات التصنيع نتيجة لذلك عملية التوظيف، إذ تمت زيادة الوظائف بوتيرة هي الأبطأ في نحو عامين.

وأظهرت الدراسة انحسارا في حدة الضغوط التضخمية في ديسمبر، وكان التضخم بتكاليف المدخلات هو الأضعف منذ نوفمبر عام 2020.

ونمت أسعار البيع بمعدل هو الأضعف منذ مارس عام 2021، حيث سعت الشركات إلى نقل التكاليف الأقل إلى عملائها.

وأخيرا، تحسنت معنويات الشركات للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفعت أكثر من أدنى مستوى لها في عامين ونصف العام والمسجل في أكتوبر الماضي.