العراق: القبض على إرهابي وضبط عبوات ناسفة في الأنبار

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، عن القبض على إرهابي وضبط عبوات ناسفة في مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أنه استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تم إعداد كمين محكم في سيطرة الشهيد بسام بمحافظة الأنبار، أسفر عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، فضلا عن ضبط 69 عبوة ناسفة محلية الصنع ومختلفة الشكل وحزامين ناسفين.

وأشار البيان، إلى رفع العبوات الناسفة وتدميرها موقعيا.