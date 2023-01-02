البرلمان الأوروبي بصدد رفع الحصانة عن نائبين بسبب قضية فساد

قال البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، إنه شرع في إجراء لرفع الحصانة عن اثنين من نوابه بناء على طلب من السلطات القضائية البلجيكية التي تحقق في فضيحة فساد.

وقال مصدران قريبان من التحقيق إن النائبين هما البلجيكي مارك تارابيلا والإيطالي اندريا كوتسولينو، بحسب وكالة رويترز.

وكتبت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا عبر تويتر "بطلب من السلطات القضائية البلجيكية، بدأت إجراء عاجلا لرفع الحصانة عن عضوين في البرلمان الأوروبي"، مضيفة أنه لن يكون ثمة إفلات من العقوبة.

وقال ماكسيم تولر محامي تارابيلا إن موكله يؤيد رفع الحصانة عنه. وفي وقت سابق أنكر تارابيلا ارتكاب أي مخالفة وقال في بيان إنه ليس لديه "ما يخفيه إطلاقا" وسيرد على جميع أسئلة المحققين.

ولم يرد كوتسولينو على مساعي رويترز للتواصل معه من أجل التعليق. وقال لوكالات أنباء إيطالية الشهر الماضي إنه لا يخضع للتحقيق في ذلك الوقت. وأضاف حينئذ "لم يجر استجوابي. لم يجر تفتيشي أو إغلاق مكتبي".

وفي ديسمبر، قال مصدران على اطلاع مباشر بالأمر لرويترز، إن فرانشيسكو جورجي، وهو أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في التحقيق، وشريكته إيفا كايلي نائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة المعزولة اعترفا بتلقي رشى للتأثير في قرارات البرلمان الأوروبي.

ولم يتسن لرويترز تحديد ما إذا كان جورجي قدم أي أدلة على مزاعمه ضد تارابيلا وكوتسولينو.

وفي 22 ديسمبر، أمر قاض بلجيكي بأن تبقى كايلي رهن الاحتجاز شهرا آخر مع استمرار التحقيق في قصية الفساد، وهي إحدى أكبر فضائح الكسب غير المشروع التي تهز الاتحاد الأوروبي.