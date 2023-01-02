أعلنت السلطات العراقية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقدم بكشف ذمته المالية للعام 2023.

جاء هذا في بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال البيان إن دائرة الوقاية في الهيئة تلقت استمارة كشف الذمة المالية الخاصة بالسوداني ليصبح أول المسؤولين المفصحين عن ذممهم المالية للعام 2023.

وأضاف أن الدائرة تسلمت كذلك استمارة كشف الذمة المالية المتعلقة برئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان خلف.

وأشار البيان إلى أن قانون الهيئة المعدل، ينص على إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام، بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.