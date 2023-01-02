ويعتقد بعض الصحفيين والمؤرخين الموثوقين أن بومدين ربما استخدم الضجة حول وصول بيليه كأمر مُشتت للانتباه من أجل تنفيذ انقلابه.

كانت زيارات بيليه المتعددة إلى المغرب أقل صخبا، لكنها كانت أسطورية.

قيل إنه وجه كلمات لطيفة للغاية للوفد المغربي في مونديال 1970 بالمكسيك، حيث كانوا أول دولة أفريقية تتأهل لكأس العالم منذ مصر عام 1934.

وفي رحلة أخرى، زُعم أنه تحدث عن العربي بن مبارك، المغربي المعاصر له، والذي لعب مع أولمبيك مرسيليا وأتلتيكو مدريد.

ويُفترض أنه قال:"إذا كنت ملك كرة القدم، إذن بن مبارك هو إلهها".

6 أغطية زجاجات لرؤية بيليه

كما أصبحت رحلات بيليه إلى نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية محاطة بالتقاليد.

خلال الرحلتين، كان له الفضل في غرس السلام في البلد الذي كان يستضيفه.

اندلعت الحرب الأهلية النيجيرية بين عامي 1967 و 1970، ولكن عندما زارها بيليه في عام 1969 للعب مباراة ودية ضد المنتخب النيجيري، كانت هناك مزاعم بإعلان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة.