شلل بالعاصمة تونس بسبب احتجاجات عمال شركة النقل

تعطلت حركة النقل العمومي في العاصمة تونس بصفة شبه كلية، بسبب احتجاجات عمال شركة نقل تونس.



وتقطعت السبل بالآلاف من العمال والطلبة الذين توجه بعضهم سيرا على الأقدام منذ ساعات الصباح الأولى إلى وجهاتهم.



وتزامن توقف حركة الحافلات وشبكة المترو مع فتح المدارس والجامعات لأبوابها اليوم بعد عطلة نصف السنة الدراسية، ما تسبب في زحام في عدد من المحطات في انتظار استئناف حركة النقل العمومي.



وينفذ عمال شركة نقل تونس الحكومية وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الحكومة بالقصبة بدعوة من نقابة النقل، بسبب تأخر صرف الأجور ومنح مالية لنهاية السنة الماضية.



ومثل العديد من المؤسسات والشركات العمومية تعاني شركة نقل تونس من صعوبات مالية في ظل تقادم جزء كبير من أسطول النقل.



ويمثل إصلاح الشركات العمومية المتعثرة إحدى النقاط الرئيسية في حزمة الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار.



وكان من المقرر أن يعلن مجلس إدارة الصندوق قراره بخصوص القرض في ديسمبر الماضي لكن تم تأجيل ذلك إلى موعد لم يحدد بعد.