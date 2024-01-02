 محمد صلاح بعد إهدار ركلة جزاء نيوكاسل: هل سأذهب لمنتخب مصر بهذا الأداء؟ - بوابة الشروق
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محمد صلاح بعد إهدار ركلة جزاء نيوكاسل: هل سأذهب لمنتخب مصر بهذا الأداء؟

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 6:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 6:02 ص

اعترف محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، بأنه وجه اللوم لنفسه بين شوطي مباراة نيوكاسل بعد إهداره ركلة جزاء وأنه لا يمكن أن يذهب للمشاركة مع المنتخب الوطني في أمام أفريقيا بهذا الأداء.

تحدث محمد صلاح في مقابلة أجراها مع شبكة «سكاي سبورتس» عن الفوز على نيوكاسل يونايتد، قائلًا:" إنها نتيجة رائعة لنا، كانت مباراة صعبة وأفضل شئ هو أننا تمكنا من أخذ النقاط الثلاث ونحن الآن بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وعلينا الاستمرار والفوز في كل مباراة وحسب".

وعن إضاعة الفرص في الشوط الأول، أوضح صلاح:" تحدثت للاعبين بغرفة الملابس وقلت لهم أننا علينا التحلي بالهدوء واللعب بأسلوبنا، أضعنا الكثير من الفرص وأهدرت ركلة جزاء".

أتم صلاح:" قلت لنفسي بين الشوطين هل تريد الرحيل لمنتخب مصر بهذا الأداء؟ ليس حقا بصراحة، لذا كان علي التركيز والظهور مجددا لإحداث الفارق وتمكنت من فعل ذلك".

وقاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز كبير على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين، مساء الإثنين، سجل منها الدولي المصري هدفين وأضاع ركلة جزاء وصنع هدفا آخر.


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