الجيش الإسرائيلي يستهدف مجددا جماعة حزب الله في لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مرة أخرى مناطق يعتقد أنها تابعة لميليشيا حزب الله الشيعية ردا على إطلاق صواريخ من لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء ن أجزاء من مدينة يارون بجنوب لبنان تعرضت لإطلاق نار بعد أن أعلنت جماعة حزب الله أنها أطلقت النار على وحدات إسرائيلية قرب قرية ساريت بشمالى إسرائيل.

وتم مرة أخرى إطلاق صافرات الإنذار للتحذير من هجوم جوى في شمال إسرائيل صباح الثلاثاء. ولم تتوفر على الفور أى معلومات عن سقوط ضحايا محتملين على جانبي الحدود.

ومنذ بداية حرب غزة في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كانت هناك مواجهات متكررة بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله في المنطقة الحدودية.

وتقول جماعة حزب الله أن 140 من مقاتليه قتلوا في لبنان حتى الآن بينما يحصى الدفاع المدني اللبناني مقتل 12 مدنيا آخرين على الأقل. وقالت مصادر أخرى إن حصيلة المدنيين وصلت إلى 14 قتيلا.

وفي إسرائيل قتل 6 جنود ومدنيان جراء قصف من لبنان.

ويعتبر الوضع الأمني في المنطقة برمتها متوترا بشكل خاص منذ بداية الحرب في غزة، مما زاد من خطر نشوب صراع أوسع نطاقا.