سول تحتج لدى طوكيو لإدراجها جزر دوكدو في إعلانها حالة التأهب من تسونامي

احتجت وزارة الخارجية في سول بشدة ضد طوكيو اليوم الثلاثاء؛ بسبب إدراج هيئة الأرصاد الجوية اليابانية جزر دوكدو، الواقعة في أقصى شرق كوريا الجنوبية، في تحذيرها من موجات مد عاتية "تسونامي" والذي صدر عقب زلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر ضرب اليابان، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وفي خريطة تظهر تحذيرات من "تسونامي" على موقع الأرصاد اليابانية، تم تحديد الجزر الصخرية باللون الأصفر، إلى جانب مناطق أخرى على الساحل الغربي لليابان، مما يشير إلى إصدار تحذيرات من تسونامي في تلك المناطق.

وضرب الزلزال القوي شبه جزيرة نوتو والمناطق المحيطة بها في مقاطعة إيشيكاوا اليابانية أول أيام العام الجديد؛ ما أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص وتسبب في حدوث تسونامي على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية ليم سو سوك في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "احتجت حكومتنا بشدة ضد اليابان عبر قناة دبلوماسية وطالبت بإجراءات تصحيحية".

وأضاف أن سول ستواصل الرد بحزم على مزاعم طوكيو "غير المعقولة".

وشدد على أن دوكدو جزء لا يتجزأ من الأراضي الكورية تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي.

وقال مسؤول بالوزارة، طلب عدم الإفصاح عن هويته، للصحفيين إن بلاده رغم ذلك لم تستدع أي مسؤول ياباني للإعراب عن احتجاجها.

ولطالما ادعت اليابان سيادتها على جزر دوكدو، في واحدة من أكثر القضايا الدبلوماسية الشائكة بين سول وطوكيو.