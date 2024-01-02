بعد اختفاء حفيدي مؤسس إحدى سلاسل المطاعم الألمانية الكبرى خلال هجوم على والدهما في جنوبى الدنمارك خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، تقول والدة الطفلين الآن أنهما بخير.

وقالت كريستينا بلوك، ابنة يوجين بلوك، مؤسس سلسلة المطاعم الألمانية "بلوك هاوس" اليوم الثلاثاء عبر متحدثة باسم الشركة إن الطفلين معها.

وذكرت الشرطة الدنماركية أن الأب - 49 عاما، تعرض لهجوم بالقرب من مطعم في ليلة رأس السنة بينما كان يشاهد الألعاب النارية مع طفليه في بلدة جراستن الدنماركية بالقرب من الحدود الألمانية.

وتردد أنه تم اجبار الطفلين، وهما ولد (10 أعوام) وفتاة (13 عاما) على ركوب سيارة، مما دفع الشرطة إلى إجراء تحقيق بتهمة الاعتداء والاختطاف.

وفر الجناة في سيارتين تحملان لوحات ترخيص ألمانية. وأعلنت الشرطة الدنماركية عصر اليوم الثلاثاء أن الشرطة الألمانية عثرت على السيارتين في ألمانيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشتبه الشرطة الدنماركية في أن القضية مرتبطة بنزاع على الحضانة بين والدي الطفلين.

وقال بيان والدة الطفلين إن "الطفلين بخير.. أطلب تفهمكم أنني لن أدلى بمزيد من التصريحات في هذا الوقت، وذلك في الأساس بدافع الخوف على سلامة طفلّي"

وكان متحدث باسم شرطة هامبورج قد قال في وقت سابق "لا توجد حاليا مؤشرات واضحة على أن الطفلين في خطر" مشيرا إلى أن الحادث يخضع للتحقيق.