إنشاء مجمع للتأمينات والمعاشات الاجتماعية بميت شهالة في المنوفية

عاين طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، ومحمد عمران نائب رئيس المدينة، اليوم الثلاثاء، موقع إنشاء مجمع للتأمينات والمعاشات الاجتماعية بميت شهالة بمساحة 400 متر مربع بجوار شركة مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المواطنين وأصحاب المعاشات، برفقة الدكتور عمرو عبد اللطيف مدير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومهندس إيهاب سالم مدير الإدارة الهندسية، وعادل رمضان بالهيئة ومديرة قسم الأملاك بمجلس المدينة؛ للتأكد من صلاحية الموقع وتحرير محضر للمعاينة.

وتابع رئيس المدينة ونائبه، أعمال تنظيف الموقع ورفع المخلفات، فور موافقة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتخصيص لإنشاء المجمع الذي سيخدم أهالي مركز ومدينة الشهداء ويعمل على رفع مستوى خدمات التأمين المقدمة للمواطنين.

وجاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على التطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوي الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.