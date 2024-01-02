 نتنياهو: جهود استعادة الرهائن من غزة جارية - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يناير 2024 7:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو: جهود استعادة الرهائن من غزة جارية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 7:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 7:38 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن جهود استعادة المحتجزين في غزة مستمرة.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال فيه إن الجهود المبذولة لاستعادة الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة مستمرة، مشيراً إلى أن الاتصالات لم تنقطع في هذا الصدد، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، تعهد نتنياهو بمواصلة القتال ضد حركة حماس، حيث أبلغ المشرعين من حزب الليكود الذي يتزعمه أن الحرب لم تنته بعد، ورفض ما وصفه بأنه تكهنات إعلامية بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال.

وقال إن إسرائيل لن تنجح في تحرير ما تبقى من الرهائن دون ممارسة ضغط عسكري، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية".

في المقابل، تتعرض إسرائيل لضغوط من أقرب حلفائها، الولايات المتحدة، من أجل تقليص عدوانها والحد من عدد القتلى المدنيين في الحرب على غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك