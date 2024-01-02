يقام عزاء الإعلامية كاريمان حمزة غدًا بمسجد النزهة بمدينة نصر، والتي وافتها المنية الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عليها أمس الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة.

وكاريمان حمزة إعلامية ومقدمة برامج مصرية عملت في البرامج الدينية بالتليفزيون المصري منذ عام 1970 وحتى عام 1999، والدها هو الدكتور عبداللطيف حمزة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام.

بدأت عملها بتقديم برنامج للأطفال بعنوان "قرآن ربي"، قدمت أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية مع مختلف علماء الدين الإسلامي، ومنهم الشيوخ يوسف القرضاوي ومحمد الغزالي ومحمد متولي الشعراوي.

لها عدة كتب من تأليفها، منها: لله يازمري، نيجار والغابة، سيد الخلق، كما قدمت العديد من البرامج مثل: الرضا والنور، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، كلمة طيبة.