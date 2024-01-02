 غدا.. عزاء الإعلامية كاريمان حمزة في مسجد النزهة بمدينة نصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 يناير 2024 10:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

غدا.. عزاء الإعلامية كاريمان حمزة في مسجد النزهة بمدينة نصر

إيناس العيسوي
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 10:24 ص

يقام عزاء الإعلامية كاريمان حمزة غدًا بمسجد النزهة بمدينة نصر، والتي وافتها المنية الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عليها أمس الاثنين، بمسجد السيدة نفيسة.

وكاريمان حمزة إعلامية ومقدمة برامج مصرية عملت في البرامج الدينية بالتليفزيون المصري منذ عام 1970 وحتى عام 1999، والدها هو الدكتور عبداللطيف حمزة أستاذ الصحافة بكلية الإعلام.

بدأت عملها بتقديم برنامج للأطفال بعنوان "قرآن ربي"، قدمت أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية مع مختلف علماء الدين الإسلامي، ومنهم الشيوخ يوسف القرضاوي ومحمد الغزالي ومحمد متولي الشعراوي.

لها عدة كتب من تأليفها، منها: لله يازمري، نيجار والغابة، سيد الخلق، كما قدمت العديد من البرامج مثل: الرضا والنور، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، كلمة طيبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك