محافظ المنوفية يوقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم المبتكرين

وقع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بروتوكول تعاون مشترك بشأن دعم وتصنيع نماذج أولية للمبتكرين من أبناء المحافظة وتقدم الدعم الكلي والجزئي؛ للاشتراك في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، لخلق جيل متميز في مختلف مجالات الإبداع تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الثلاثاء، حرص المحافظة على نشر ثقافة الابتكار ودعم المتفوقين علميا وتحفيزهم على استكمال مسيرتهم في المجتمع من أجل الارتقاء به والسير قدما نحو خطط استراتيجية وأهداف موحدة للتنمية.

وأوضح المحافظ، أن هذا التعاون كخطوة هامة لإيجاد حلول لتحديات ومشكلات الصناعة في محافظة المنوفية من خلال برنامج دعم جهاز تنمية الابتكار والاختراع.

ومن جانبه، أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه انطلاقا من حرص الأكاديمية على تطوير برامج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في إطار الخطة الإستراتيجية القومية للبحث العلمي، يتم تقديم الدعم الفن يللمبتكرين عن طريق مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابعة للأكاديمية بمحافظة المنوفية.

وأشارت مدير إدارة الابتكار والاستشراف للمستقبل بالمحافظة، إلى البدء في تفعيل البروتوكول مع بداية هذا العام من خلال إقامة ورش عمل "طبق فكرتك"؛ لنشر ثقافة الابتكار وتقديم المشورة الفنية لتجهيز ملف براءات الاختراع والاستعانة بالخبرات الفنية والكوادر بجهاز تنمية الابتكار والاختراع للمساعدة في تقييم الابتكارات لأبناء المحافظة، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم من خلال المركز الاستكشافي (إدارة الموهوبين ومركز التطوير التكنولوجي بالمديرية).

ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالمبتكرين والنوابغ في شتى المجالات العلمية ورعايتهم والسعي نحو تهيئة البيئة المحفزة والداعمة لهم؛ للتميز والابتكار للمساهمة في دفع عجلة التنمية في شتى القطاعات انطلاقا نحو الجمهورية الجديدة.