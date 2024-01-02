الصين تضخ 50 مليار دولار في البنوك المتخصصة

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ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني حوالي 50 مليار دولار في صورة تمويلات منخفضة التكلفة إلى البنوك المتخصصة خلال الشهر الماضي وهو ما يشير إلى أن البنك المركزي قد يضخ التمويل إلى مشروعات الإسكان والبنية التحتية لدعم الاقتصاد الصيني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي الصيني القول إن البنك قدم للبنوك المتخصصة (بنوك السياسات) عبر برنامج "الإقراض التكميلي الموعود" حوالي 25ر3 تريليون يوان (4.56 مليار دولار) بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 2.9 تريليون يوان في نهاية الشهر السابق.

في الوقت نفسه، فإن صافي قيمة السيولة التي ضخها البنك خلال الشهر الماضي وكان 350 مليار يوان هو أكبر زيادة عبر هذه الأداة التمويلية منذ نوفمبر 2022.

يذكر أن برنامج الإقراض التكميلي الموعود يعتبر أداة مهمة لدى الحكومة الصينية لاستخدامها من أجل تعزيز القطاع العقاري وتحقيق استقرار في النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.

وتتوقع الأسواق استخدام البنك المركزي للأموال من أجل دعم نشاط تشييد بناء المساكن العامة في محاولة لدعم السوق العقارية الصينية التي تعاني من التباطؤ منذ سنوات.

وضخ بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء 137 مليار يوان في النظام المصرفي (19.36 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.