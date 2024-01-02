استطلاع: 15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء نتنياهو بمنصبه بعد الحرب

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الثلاثاء، أن 15% فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه بعد انتهاء الحرب على غزة، وأن الكثير ما زالوا يدعمون استراتيجيته لسحق المقاومة في القطاع، بحسب تعبيرهم.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 746 مشاركاً في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الماضي، أن 15% فقط يريدون أن يظل نتنياهو رئيسا للوزراء بعد انتهاء الحرب، فيما حصل منافسه السياسي وشريكه الحالي في حكومة الحرب، بيني جانتس، الذي ينتمي للوسط، على دعم 23% من المشاركين في الاستطلاع، بحسب وكالة "رويترز". وفي المقابل، لم يحدد 30% من الذي يريدونه في المنصب.

كما قال 56% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن استمرار الهجوم العسكري هو أفضل وسيلة لاستعادة المحتجزين، لكن 24% يعتقدون أنه من الأفضل التوصل لصفقة تبادل تشمل إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين الآخرين من السجون الإسرائيلية.

وكان استطلاع سابق، أجراه المعهد في ديسمبر، قد أظهر أن 69% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب إجراء انتخابات بمجرد انتهاء الحرب.