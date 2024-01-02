الهلال الأحمر الفلسطيني: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت اليوم الثلاثاء، مقر الجمعية الواقع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن القصف الإسرائيلي على مقر الجمعية أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف النازحين.

وواصل الطيران الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، غاراته على مناطق متفرقة في محافظة خان يونس، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية في مخيمي المغازي والنصيرات واستهداف محيط مخيمات النازحين، ما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وجددت الزوارق البحرية الإسرائيلية قصف شاطئ دير البلح وسط القطاع، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها بكثافة تجاه شاطئ مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي اليوم الـ88 للحرب الإسرائيلية على غزة، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ودارت اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية في مختلف محاور التوغل.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راحت ضحيتها 207 شهداء و338 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفًا و185 شهيدًا، و57 ألفًا و35 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.