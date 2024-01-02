مجلس النواب الليبي: نأمل بلم الشمل ونهاية الخلافات في 2024

أعرب المستشار الإعلامي لمجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، عن تفاؤله بشأن مستقبل الأوضاع في ليبيا وتحقيق المصالحة والاستقرار السياسي خلال العام الميلادي الجديد 2024، قائلا: «نأمل أن تكون سنة لم الشمل لجميع الليبيين».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن الدولة الليبية أحرزت خطوات متقدمة خلال الآونة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، في أعقاب التوافق على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لما أقرته لجنة «6 + 6» المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأشار إلى أن توافق اللجنة على تشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة مدة ستة أشهر؛ بغرض الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معربا عن أمله في انتهاء الخلافات والقضايا بين الأطراف السياسية المختلفة في سبيل تحقيق رغبة الشعب الليبي بالتوجه نحو الانتخابات.

ونفى تأثير إعلان بعض الميليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس، الإثنين، حالة النفير العام بعد مقتل عدد من المسلحين في هجمات متبادلة، على الشأن الليبي الداخلي، موضحا أن الشرق الليبي ينعم بالأمان والأمان والسلام؛ نتيجة فرض الجيش الوطني الليبي سيطرته.

ولفت إلى تركز الاشتباكات بالعاصمة طرابلس؛ جراء استمرار وجود الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبية، قائلا إن: «الميليشيات قد تجرنا إلى سيل الدم الليبي الذي نرفضه».