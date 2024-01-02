اغتيال صالح العاروري يقود الشيكل الإسرائيلي للانخفاض أمام الدولار

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، أمام الدولار الأمريكي، في التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، عقب الإعلان عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في لبنان.

وأظهرت بيانات بنك إسرائيل، تراجع سعر صرف الشيكل إلى مستوى 3.655 أمام الدولار الواحد، نزولا من 3.61 شيكل قبيل إعلان الاغتيال، وفق وكالة الأناضول.

وكان الشيكل يتجه لمواصلة سلسلة ارتفاعات قوية منذ نهاية أكتوبر الماضي، أمام الدولار الأمريكي، بعد أن تراجع في ذلك الوقت لأدنى مستوى منذ عام 2012، مسجلا 4.08 شيكل.

وأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لها صالح العاروري، واثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، في تفجير بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية مساء اليوم، بأن مسيرّة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في منطقة المشرفية، ما أدى إلى سقوط ستة شهداء.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن إسرائيل اغتالت صلاح العاروري.