قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن عدد الرسائل التي وردت إلى مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2023 بلغ حوالي 185843 رسالة، موضحا أن تلك الرسائل تضـمنت 21349 شكـوى تم حـل 16950 شكوى بالإضافة إلى حل 1658 شكوى من الشكاوى الجاري حلها شهريا طوال العام، ليصل إجمالي ما تم حله خلال عام 2023 إلى 18608 شكوى بنسبة 87.2% وجار حل 2741 شكوى بالتنسيق مع المحافظات و الجهات المختصة.

وأشار آمنة، إلى أن أكثـر الشكاوى جاءت فى ملف الاشغالات وبلغ عــــددها 8389 شكوى ثم القمامة 8140 شكوى ومخالـفات البـناء 2068 شكوى ثم التعديات على الأراضي الزراعـــــــية وأمــــــــــلاك الدولة 1223 شكوى والفساد عدد 42 شكوى بالإضافة إلى 1462شكوى خاصة بتعــريفة الركوب للسيارات وتم اتخاص الإجراءات اللازمة تجاه كافة الشكاوي بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة.

وأضاف، أن المبادرة تلقت خلال عام 2023 من خلال قنواتها المتعددة والمتنوعة عبر خدمة الواتسآب، 143481رسالة وتضمنت 18389شكوى تم حل 14546شكوى منها بنسبة 79.1%، موضحا أن الصفحة تلقت 41350 رســــالة من المواطنين وتضمنت 2809 شكوى تم حل 2270 شكوى منها بنسبة 80.8%، بالإضافة إلى تلقى خدمة البريد الإليكتروني عدد 1012 رسالة وتضمنت 151شكــاوى تم حل134 شكاوي منها بنسبة 88.7%.

وتابع: "كما أن خدمة الخط الساخن تلقت خلال العام عدد 4061 اتصالا تليفونيا تضمن اقتراحات للمواطنين والاستفســارات عن الشكاوى المقدمة وبلاغات عن البناء المخالف وحالات تعدى على أرض زراعية وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات".

ووجه عمل مبادرة "صوتك مسموع" بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة اليها وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية.

وأضاف، أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة سواء من حيث الاستجابة المباشرة أو إحالة الأمر إلى الجهات المعنية أو صعوبة الاستجابة لتعارضه مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوي يتم بشكل دقيق وفي أسرع وقت ممكن ويتم التواصل المباشر مع أصحابها.

وفى السياق ذاته، أِشار أمنة، إلى قيام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة بفحص عدد 2357 شكوى بالتنسيق مع المحافظات من خلال بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى عدد 56 شكوى داخل قطاعات الوزارة و تم حلها.

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم شكواهم ومقترحاتهم والتواصل مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة ،وهي رقم " الواتسآب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo)والبريدالإلكتروني Info@mld.gov.eg .