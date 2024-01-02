أمريكا تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين

قالت مصادر مطلعة إن شركة أيه.إٍس.إم.إل هولدنج الهولندية، ألغت صفقة بيع بعض معداتها إلى الصين استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسابيع قليلة من دخول قرار حظر تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين حيز التطبيق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشركة الهولندية حصلت في وقت سابق على ترخيص لبيع ثلاثة من أحدث آلات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الشركات الصينية قبل دخول قرار الحكومة الهولندية بحظر تصدير هذه المعدات إلى الصين حيز التنفيذ في يناير الحالي.

وأضافت أن مسئولين أمريكيين تواصلوا مع شركة أيه.إس.إم.إل، وطالبوها بالوقف الفوري لتسليم هذه المعدات للصين.

وقالت المصادر إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان ناقش هذا الموضوع مع الحكومة الهولندية في العام الماضي، ولكن الحكومة الهولندية طالبت الأمريكيين بالتواصل مباشرة مع الشركة الهولندية وإقناعها بالتراجع عن الصفقة.

وأضافت المصادر، أن الشركة ألغت بالفعل تسليم عدد من المعدات للجانب الصيني بعد الطلب الأمريكي، رغم أنه لم يتضح حتى الآن عدد الأجهزة التي كانت تتضمنها الصفقة.

من ناحيته اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية التدخل الأمريكي لمنع الشركات الصينية من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة من الشركات الأجنبية شكلا من أشكال "الهيمنة" ودعا الحكومة الهولندية إلى "احترام روح التعاقد والنظام العالمي وحماية المصالح المشتركة للبلدين".

وتراجعت أسعار أسهم شركات صناعة الرقائق الصينية بعد الكشف عن إلغاء تسليم المعدات. وتراجع سهم شركة سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشونال كورب بنسبة 3% في تعاملات بورصة هونج كونج اليوم. وتراجع سهم شركة هوا هونج سيميكونداكتور ليمتد بنسبة 2.8%.

كما تراجع سهم شركة أيه.إس.إم.إل في بورصة أمستردام بنسبة 2.5% إلى 664.70 يورو.