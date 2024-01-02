على مر العصور سجل التاريخ حوادث عديدة تعرض خلالها زعماء وقادة وسياسيون لمحاولات اغتيال انتهى بعضها بمقتل الشخص المستهدف، وكان من أشهرها في القرن الماضي حادث اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي عام 1963، الذي ما زال يكتنفه الغموض حتى الآن.



وأعادت محاولة اغتيال زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الثلاثاء، تسليط الضوء على حوادث الاغتيالات التي طالت مسئولين وهزت المشهد الإقليمي والدولي.



ونستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الاغتيالات في الألفية الثالثة:



* أول محاولة اغتيال لسياسي في 2024



تعرض زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي-ميونج، اليوم الثلاثاء، لهجوم خلال زيارة لمدينة بوسان الساحلية بجنوب البلاد.



وذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية، أن لي تعرض للطعن بسلاح في الجانب الأيسر من رقبته من رجل مجهول أثناء قيامه بجولة في موقع لمطار مقترح في بوسان، مضيفة أنه تم القبض على المهاجم في مكان الحادث.



وأظهرت صور نقلتها تقارير إخبارية لي وهو على الأرض وعيناه مغمضتان وأيادي آخرين حوله يضغطون بمنديل على جانب رقبته. وأكدت يونهاب أنه تم نقل لي إلى مستشفى، وأنه واع لكنه ينزف.



* 2022.. شينزو آبي



قُتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، في 8 يوليو 2022، بالرصاص أثناء إلقاء خطاب حملته بالقرب من محطة ياماتو-سايداجي في مدينة نارا الواقعة في محافظة نارا.



وأُصيب شينزو بجروح خطيرة، ولم تظهر عليه أي علامات حيوية وتوقف قلبه عن النبض. ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليابانية بعد حوالي 5 ساعات أنه توفي في المستشفى.



وأثارت وفاة آبي إدانة دولية. ويُعد أول رئيس وزراء ياباني سابق يُغتال بعد الحرب العالمية الثانية، ومنذ سايتو ماكوتو وتاكاهاشي كوريكيو خلال حادثة 26 فبراير عام 1936. وسادس رئيس وزراء سابق يُغتال طوال تواجد إمبراطورية اليابان.



•2021.. جوفينيل مويس



اغتيل رئيس هايتي جوفينيل مويز على يد مجموعة من المسلحين في مقر إقامته في 7 يوليو 2021.



مويز مقاول سابق أسس عددا من الأنشطة التجارية في شمال البلاد التي يتحدر منها. ودخل معترك السياسية في 2017 بشعار إعادة بناء الدولة الفقيرة.



وأعلنت شرطة هايتي أن المجموعة المسلحة المسئولة عن اغتيال الرئيس تتكون من 26 كولومبيا وأمريكيَين اثنين ينحدران من هايتي.



• 2013.. شكري بلعيد



اغتيل المحامي التونسي شكري بلعيد المعارض الشرس لحزب النهضة (إخوان مسلمين)، بالرصاص في 6 فبراير 2013 أمام منزله بحي المنزه شمال العاصمة، ما شكل صدمة لدى التونسيين وخلق حينها أزمة سياسية حادة استقال في خضمها رئيس الوزراء آنذاك حمادي الجبالي (حركة النهضة) من منصبه.



وتبنى اغتيال بلعيد عناصر على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي. ومنذ الحادث يشير أقارب بلعيد إلى "ضغوط" لعدم كشف "الحقيقة" بشأن مدبري الاغتيال.



• 2007.. بنظير بوتو



قُتلت رئيسة وزراء باكستان السابقة بنظير بوتو، في تفجير انتحاري وإطلاق نار خلال تجمع انتخابي لحزب الشعب الذي كانت تتزعمه بوتو في مدينة راولبندي في 27 ديسمبر 2007.



وغادرت بوتو باكستان عام 1999 إلى الإمارات بعد إدانتها بعدم المثول أمام القضاء بينما ظل زوجها آصف علي زرداري قيد الاعتقال بتهم فساد.



وبعد ثمانية اعوام من المنفى الاختياري عادت إلى بلادها في أكتوبر من عام 2007 حيث لقيت استقبالا حاشدا في مطار كراتشي وسط فوضى عارمة وفجر انتحاري نفسه ليقتل العديد من أنصار بوتو.



• 2005.. رفيق الحريري



اغتيل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، بتفجير سيارة ملغومة استهدفت موكبه وسط بيروت وخلفت حفرة هائلة ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.



ولقي 21 شخصا بخلاف الحريري مصرعهم في الانفجار الذي وقع خارج فندق سان جورج. وكان من بين الضحايا حراس الحريري وبعض المارة ووزير الاقتصاد السابق باسل فليحان.



وفي 2011 أعلنت محكمة دولية مكلفة بالتحقيق تورط أربعة من أعضاء حزب الله في عملية الاغتيال وتم توجيه الاتهام إلى عضو خامس في الحزب في 2012.