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10 آلاف مريض سرطان بدون أدوية في غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 10:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 10:19 ص
أفادت مصادر صحية فلسطينية بوجود 10 آلاف مريض سرطان في القطاع بدون أدوية، بعد خروج مستشفى الصداقة الفلسطيني - التركي عن الخدمة "قسرا" جراء العدوان المتواصل على القطاع منذ نحو 88 يوما.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أن مرضى السرطان في قطاع غزة يعيشون ظروفا قاهرة وغير إنسانية، ولا يوجد لديهم "أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة".

وتعرض الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، نهاية أكتوبر الماضي، لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة، وخرج المستشفى عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين، والوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان بغزة، بمساحة 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

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