بدء تقييم مجموعة من مسابقات التربية الاجتماعية في الوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بدء تصفيات مجموعة مسابقات التربية الاجتماعية "التلميذ والتلميذة المثالية، الوعي القومي، مناهضة التدخين والمخدرات"، على مستوى المديرية فى إطار الاستعداد والتجهيز للمشاركة بتصفيات الجمهورية.

وأوضح عبدالعزيز، أنه جرى تقييم المشاركين من إدارتي الخارجة والداخلة التعليميتين وفق خطة العمل لتوجيه عام التربية الاجتماعية، ويتم إجراء التقييم في جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وإعلان النتائج والمراكز الأولى على مستوى المديرية للمشاركة في تصفيات الجمهورية.