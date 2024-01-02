سلام فياض: إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي يستند للإجماع الوطني

نفى رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض صحة تقارير إعلامية إسرائيلية عن ترشيحه لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، مؤكدا أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي يستند للإجماع الوطني.

وقال فياض، في منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رداً على ما ورد في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية بشأن "ترشيحي من قبل دبلوماسيين غربيين لإدارة قطاع غزة، فإنني لست جزءاً من هذا النقاش أو طرفاً فيه، ولن أكون".

وأكد أن "هذا شأن فلسطيني داخلي محض، ويجب أن يكون أي قرار متصل به مستنداً لإجماع وطني، وغير مقتصر على إدارة قطاع غزة فقط، لأن من شأن ذلك تكريس فصل القطاع وإدامة الانقسام".

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية عن دبلوماسيين ومسئولين دوليين (لم تسمهم) أنهم طرحوا خلال الأسابيع الأخيرة، وضمن إطار المناقشات حول قضية "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة، اسم سلام فياض باعتباره الشخص الذي يرغبون أن يتولى إدارة القطاع".

وتابعت: "بعض الأطراف الدولية المشاركة في المحادثات أبدت اهتمامها بفياض، لكنهم أكدوا في المحادثات أنه "في النهاية يجب أن يكون هناك قرار فلسطيني".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قبل أيام أن فياض يتواصل أيضًا مع قيادات من حركة حماس، في إطار محاولة خلق حوار بين الطرفين.