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منتخب السلة يكتسح الإمارات ويتأهل لنهائي البطولة العربية

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 10:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 10:21 م

تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى نهائي البطولة العربية بعد الفوز على حساب نظيره الإماراتي بنتيجة 114-78، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها مصر.

المنتخب الوطني فرض سيطرته منذ بداية المباراة وحسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 49-46، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني ويحسم المباراة بنتيجة 114-78.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز في الدور ربع النهائي على حساب موريتانيا بنتيجة 88 - 56، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

ويلتقي المنتخب الوطني في المباراة النهائية مساء غدٍ، الأربعاء، مع منتخب ليبيا، الذي فاز بدوره في نصف النهائي الآخر على حساب تونس بنتيجة 70-64.


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