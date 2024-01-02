مجلس المصري بعد الأزمة: تجمعنا علاقة جيدة بالإسماعيلي

أعرب مجلس إدارة النادى المصري، عن أسفه للأحداث المسيئة التي شهدتها مباراة الفريق والإسماعيلي، التي أقيمت مساء أمس الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب.

وأكد مجلس المصري خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، رفضه التام لكل السلوكيات السيئة التى ارتكبتها قلة قليلة من جماهير الناديين خلال اللقاء، والتي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين الناديين باعتبارهما قلعتين من القلاع الوطنية للرياضة المصرية على مدار تاريخها الطويل.

وشدد مجلس إدارة المصري على أن ما شهده لقاء الأمس من أحداث قامت بها قلة من الجماهير الغير واعية من الناديين لم ولن يؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين سواء على مستوى مجلس الإدارة أو على مستوى الجماهير الوفية التى تتحلى بالتشجيع الرياضى الامثل.

واختتم بيان مجلس المصري على احتفاظه بحقه فى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها القضاء تماما وفورا على كافة السلوكيات المرفوضة التي قد يرتكبها قلة قليلة من جماهير النادى والتي قد تتسبب في الإساءة بأى شكل من الأشكال لتاريخ المصري الطويل وهو الأمر الذى ينتظره النادى أيضا ليس من إدارة النادى الإسماعيلى فحسب بل من إدارات جميع الأندية المصرية لنبذ العناصر المثيرة للفتنة والشغب من ساحات الرياضة المصرية .