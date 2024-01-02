 إسماعيل هنية: سنفتح أبواب النصر والتحرير في 2024 - بوابة الشروق
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إسماعيل هنية: سنفتح أبواب النصر والتحرير في 2024

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 5:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 5:58 م

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه يثق بأن العام الجديد 2024 ستملؤه العزة والكرامة وسيفتح أجندة النصر والتحرير.

وأضاف في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أن العام الجديد سيفتح مسيرة الانهيار والزوال للاحتلال الذي وصفه بالفاشي الغاصب.

وأشار إلى أن 2024 هو عام تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وكذلك سيكون عام تجسيد وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، لليوم الـ88 على التوالي، فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفًا و185 شهيدًا، و57 ألفًا و35 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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