التموين: الغذاء يمثل 21% من واردات مصر بالخارج

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الغذاء يمثل 21 % من إجمالي الواردات المصرية من الخارج، لافتا إلى تراجع حجم الواردات المصرية خلال العام المنصرم 2023 إلى 78 مليار دولار قياسا بـ94 خلال العام قبل الماضي 2022.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن قيمة واردات الغذاء والمحاصيل الزراعية من الخارج تبلغ نحو 17 مليار دولار.

وأوضح أن القمح المستورد يمثل ما قيمته 5 مليارات دولار من إجمالي الواردات، مشيرا إلى بلوغ إجمالي الإنتاج المحلي من القمح قرابة10 ملايين طن قياسا بحجم الاستهلاك السنوي المقدر بنحو 22 مليون طن.

وأشار إلى أن استهلاك الدولة 2.4 مليون طن سنويا من الزيوت، إضافة إلى 7 ملايين طن الألبان، و720 ألف طن من الفول، و2.8 مليون طن سكر، ومليون طن من المكرونة.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن إضافة 7 سلع هي «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض». إلى قائمة السلع الأساسية؛ من شأنه أن يمنح الدولة الحق في مراقبة الإنتاج والاستهلاك والمخزون لدى الشركات والمنشآت القائمة على هذه الصناعات.