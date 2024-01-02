الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 715 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل وإصابة 715 جنديا أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أنه تم صد هجمات أوكرانية على محاور القتال خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وقتل وإصابة 715 جنديا وإسقاط 34 طائرة بدون طيار.

وأضاف أنه تم اعتراض 11 صاروخا وتدمير 3 دبابات ومستودعين للذخيرة.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت اليوم، أن الجيش الروسي شن هجوما جديدا، على عدة مناطق أوكرانية، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين على الأقل، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجروح، معظمهم في العاصمة /كييف/ وبمدينة /خاركيف/.

وأفاد الجيش الأوكراني، في بيان، بأن روسيا أطلقت اليوم 99 صاروخا، تم إسقاط 72 منها.

وتأتي سلسلة الضربات الجديدة هذه غداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده "ستكثف" ضرباتها على أوكرانيا ردا على هجومها غير المسبوق على مدينة /بيلغورود/ السبت الماضي، وأودى بحياة 25 شخصا، وأصاب 109 آخرين.

ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير من العام 2022، يدعي كل طرف تكبيد الطرف الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد بشكل منفصل من الأرقام الصادرة في ظل استمرار الحرب، التي لم تفلح الجهود الدولية والإقليمية في إنهائها حتى الآن.