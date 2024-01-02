ضبط مجموعة من مثيري الشغب باستاد برج العرب

ضبطت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، مساء الاثنين، عدد من مشجعي مباراة كرة القدم، التي أقيمت بين الناديين المصري البورسعيدي، والإسماعيلي، وذلك إثر نشوب أحداث شغب واشتباكات بين بعض الجماهير، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار الدوري الممتاز.



وفي هذا الصدد، قال مصدر أمني للشروق: إنه وفور وقوع الأحداث سارعت الجهات المعنية بالتغلب عليها، وعمل فاصل بين الجماهير أثناء الخروج لمنع تجدد الاشتباكات، وجارٍ فحص الضالعين فيها وبيان طبيعتهم، واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، خاصة بعد قيام البعض بخلع عدد من كراسي مدرجات الاستاد، وتعدوا على بعضهما البعض.



ويشار إلى أن مباراة الناديين، المصري البورسعيدي، والإسماعيلي، انتهت بهدف لكل منهما، حيث تمكن فريق المصري البورسعيدي من تحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة من وقت المباراة، التي أقيمت على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية.